أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاحد، انطلاق فعاليات مبادرة «مشروعي من موهبتي»، والذي ينظمه توجيه التربية الفنية، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالمنطقة، وذلك ضمن فعاليات مشاركة منطقة مطروح الأزهرية في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

رئيس أزهر مطروح: المبادرة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين والنوابغ

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن الهدف من المبادرة هو اكتشاف الموهوبين والنوابغ في التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، لتعزيز الاعتماد على العقل والفكر والموهبة والإبداع، وتأهيلهم لإنتاج مشاريع صغيره، من خلال إخراج طاقتهم وتنمية قدراتهم، وتسويقها من خلال المعارض المتنوعة، وسوف تستمر فعاليات المبادرة لثلاث شهور متتالية.

ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”

ومن جانبها نفذت بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية، محاضرة تعريفية للطلاب عن فعاليات المشروع الرئاسي «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، وكيفية الاشتراك في مبادرة «مشروعي من موهبتي»، والآليات الخاصة به، اتبعها ورش متنوعة، حيث قام كلا من محمد سعد الروتيني، ومحمد فاروق، بعمل ورشة للخط العربي، وكتابة عبارات متنوعة لمبادرات الأزهر في المبادرة الرئاسية، كما قام كل من عفاف، وإيمان رشاد، ميرفت شوقي، بعمل ورش متنوعة ما بين تصنيع بعض من المشغولات اليدويه بالكروشيه والأقمشة و لوحات فنية من الخرز و الاكسسوارات عن طريق إعادة تدوير المخلفات.

انطلاق فعاليات مبادرة «مشروعي من موهبتي» بمعاهد مطروح الأزهرية

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