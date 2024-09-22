البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 31,067.78 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.72%، وصولًا إلى مستوى 2,976.75 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.46%، وصولًا إلى 7,203.88 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.32%، ليصل إلى مستوى 10,303.69 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.38% وصولًا لمستوى 6,112.4 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 38,186.74 نقطة، وأيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.38%، مسجلًا 13,461.13 نقطة.