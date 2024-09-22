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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لشخصين في استعراض القوة وإصابة شاب بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات في استعراض القوة والتلويح بالعنف وأصابه شاب بعاهه مستديمة في منطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط شاب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين بالتعدي على المجني عليه شاب وشقيقه عمدًا وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
وبمواجهة  المتهمين اعترفوا نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلاف الجيرة ، ولذا قام المتهمون بالتعدي  علي شاب وشقيقه واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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