بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الشوافين بأولاد صقر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الشوافين التابعة لمركز و مدينة أولاد صقر وذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير الإدارة الإستراتيجية و مدير وأطباء إدارة أولاد صقر البيطرية وأطباء إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٢٢٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ١٠٩ رأس ماشـية و٦٩ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية و رش٣٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٢٥٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و تم سحب عينات دم لاختبار البروسيلا ٢٠ رأس ماشية وعلاج ٢٥٠ طائر وترقيم وتسجيل ٢٠ حيوان بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.