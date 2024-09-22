رئيس مياه المنوفية يتفقد عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد المهندس رشدى السيد عمر؛ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، محطات مياه سنتريس المرشحة والخضره المرشحة وسبك الضحاك المرشحة للإطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطة .

وشدد علي ضرورة متابعة مآخد المياه بجميع المحطات واجراء تحليل للعينات بصفة دورية للتأكد من سلامة وجودة المياه .

وتفقد محطات رفع سبك الضحاك الرئيسية ومحطة معالجة سبك الضحاك ومحطه مياه إصطبارى مشددا على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطة طبقا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المعدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بضرورة متابعة جميع المحطات والاطلاع علي نسب العينات وحرصا على الوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

IMG-20240922-WA0012

IMG-20240922-WA0009