محافظ الغربية يتابع انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة.. صور

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، بانتظام الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة اليوم الأحد مع بدء العام الدراسي الجديد للمعاهد التي تعمل بنظام الفترة الواحدة اليوم وسط التزام تام لجميع الطلاب والطالبات بالزي الأزهري الرسمي المقرر على جميع المعاهد الأزهرية، مؤكدا على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع، وكذا الاهتمام بالشباب والأطفال لإعداد أجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

وأكد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، انه قد تم الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة الغربية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ببعض المعاهد وتزويد البعض بالأثاث اللازم وتوافر كافة المعلمين لتدريس المواد الدراسية وسد العجز في بعض التخصصات ، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بمديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات الأزهرية لوضع خطة العمل للعام الدراسي الجديد ،كما تم التأكيد على تنفيذ خطط المتابعة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وضرورة المتابعة الدقيقة لتحسين جودة التعليم، ورصد أي مشكلات تطرأ خلال الدراسة لفحصها ومعالجتها فور حدوثها،حتى نشهد عامًا دراسيًّا مميزًا في إطار حرص الأزهر على تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر وفعال.

وأضاف طلحة انه تم توجيه جميع مديري المعاهد الأزهرية بالتسليم الفوري للكتب الدراسية، و متابعة التعديلات التي طرأت مؤخرًا علي بعض المناهج والمواد الدراسية، و توفير عدد من القاعات الدراسية لاستيعاب الكثافات الهائلة بالمعاهد النموذجية بمرحلة رياض الأطفال.

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