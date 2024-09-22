الكونغو الديمقراطية تدشن شركة طيران وطنية وتطلق أولى رحلات ديسمبر المقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النقل في الكونغو الديمقراطية، جان بيير بيمبا، عن تأسيس شركة طيران "إير كونغو" الجديدة، وانطلاق أولى رحلاتها في الأول من شهر ديسمبر القادم.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في الكونغو الديمقراطية وزير الإعلام باتريك مويايا - في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية - "منذ 13 سبتمبر؛ جرت إعادة إطلاق مرحلة التنفيذ الفعال (لشركة إير كونغو) في كينشاسا في اجتماع تقني يجمع الجهات المعنية وذلك بعد توقف هذه العملية في عام 2023. وتم اختيار تاريخ 1 ديسمبر لانطلاق أول رحلة افتتاحية".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم، فقد وقع وزير الدولة، جان لوسيان بوسا، مع شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، في كينشاسا يوم /الجمعة/ الماضية، اللوائح المنظمة لإنشاء شركة طيران الكونغو.

وأضاف مويايا: ستصل أولى الطائرات، وهما طائرتين، إلى كينشاسا في ديسمبر المقبل. وبعد ستة أشهر، أي بحلول يونيو 2025، سيكون لدينا أربع طائرات إضافية.

واعتمدت الحكومة الكونغولية، في جلستها رقم 49 المنعقدة في 15 أبريل 2022، ملف إنشاء شركة الطيران الجديدة المسماة "إير كونغو"، في "شراكة استراتيجية" مع مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية وتم التوقيع على قانونها التأسيسي في كينشاسا في 3 مايو 2022.

وتابع مويايا أن "نائب رئيس الوزراء ووزير النقل أشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية تملكان شركة إير كونغو بحصتي 51% و49% على التوالي وبقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليون دولار".

جدير بالذكر أن وزير الدولة الكونغولي، جان لوسيان بوسا، أكد قبل عام على وجه التحديد أن إنشاء شركة الطيران الوطنية الجديدة (إير كونغو) والتشغيل السريع لخطوط دولية من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يضر بشركة الخطوط الجوية الكونغولية التي اعتمدت الحكومة في كينشاسا يوم الجمعة الماضية ملف مقترح إعادة تجديد أسطول طائراتها.