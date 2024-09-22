بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 2.38 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 38ر2 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة ليبلغ مستوى 09ر7170 نقطة وتم تداول 6ر447 مليون سهم عبر 21952 صفقة نقدية بقيمة 17ر72 مليون دينار (نحو 11ر220 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23ر110 نقطة بنسبة 79ر1 في المئة ليبلغ مستوى 52ر6258 نقطة من خلال تداول 8ر358 مليون سهم عبر 16463 صفقة نقدية بقيمة 3ر46 مليون دينار (نحو 2ر141 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 39ر32 نقطة بنسبة 42ر0 في المئة ليبلغ مستوى 95ر7757 نقطة من خلال تداول 7ر88 مليون سهم عبر 5489 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 6ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11ر131 نقطة بنسبة 18ر2 في المئة ليبلغ مستوى 42ر6132 نقطة من خلال تداول 5ر203 مليون سهم عبر 7310 صفقات نقدية بقيمة 4ر19 مليون دينار (نحو 17ر59 مليون دولار).

وكانت شركات (خليج ت) و(بيت الطاقة) و(يونيكاب) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (وربة كبيتل) و(حيات كوم) و(سفن) و(ميدان) الأكثر انخفاضا.