الخريف موسم مزعج لمرضى الجيوب الأنفية.. تقلبات جوية مع بداية الفصل.. وأطباء ينصحون بـ 5 مشروبات تعزز مناعة الجهاز التنفسي

يبدأ اليوم الأحد 22 سبتمبر، فصل الخريف 2024 رسميًا، وفقًا للحسابات الفلكية، ويستمر ثلاثة أشهر، يبدأ الاعتدال وتتحرك الشمس للجنوب في هذا التوقيت، لينخفض ميل أشعتها ويتساوى حينها ساعات الليل والنهار.

أما فيما يخص توقعات حالة الطقس وسقوط الأمطار والسيول خلال فصل الخريف، فإنه ووفقًا للمراكز العالمية لإنتاج التنبؤات الطويلة المدى التابعة للمنظمة (WMO)، فإن فصل الخريف سيشهد زيادة هطول الأمطار والسيول، لطبيعة الفصل، خاصة مع تقابل منخفض السودان الموسمي، مع المنخفضات الجوية الموجودة بطبقات الجو العليا.

وأوضحت المنظمة، أن النصف الأول من فصل الخريف، وهو شهر ونصف، ستكون درجات الحرارة مرتفعة، إذ يأخذ من سمات فصل الصيف، بينما النصف الآخر يقترب بشدة من طقس الشتاء البارد، بظواهره الجوية المختلفة.

مرضى الجيوب الأنفية

من المعروف عن فصل الخريف، فترة التقلبات الجوية، الأمر الذي يسبب مشكلة لمرضى الجيوب الأنفية، حيث يعانوا من أعراض، مثل سيلان الأنف، الصداع، آلام الحلق، العطس.

وبدوره، نصح الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لهم بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

وطالب «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين بالبعد عن الأماكن المزدحمة البعيدة عن التهوية الجيدة والتكدس، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالفيتامينات والبروتين، وتناول السوائل الساخنة.

مشروبات طبيعية لعلاج أعراض الجيوب الأنفية

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يمكن التغلب أعراض الجيوب الأنفية المؤلمة، من خلال تناول 5 مشروبات صحية بانتظام، مشيرًا إلى أنه هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد مرضى الجيوب الأنفية على تخطي فترة التقلبات الجوية بسلام.

ويتابع "بدران"، أن هذه المشروبات تساهم في تعزيز المناعة والتخلص من الإفرازات المتراكمة واحتقان الأنف، ومنها مشروب أوراق الجوافة، التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سى والحديد، لذلك يساعد هذا المشروب على التخلص من الإفرازات المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية والبلغم، كما يحد من أعراض نزلات البرد.

ويواصل، أن مشروب الكركم أيضًا يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ويعتبر من المشروبات المثالية التي تساعد على التخفيف من أعراض الجيوب الأنفية والتخلص من إنسداد الأنف، بالإضافة إلى شاي الزنجبيل فهو من المشروبات المفيدة في علاج أعراض مرض الجيوب الأنفية، لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، إذ يمكنه تقليل التورم والتهيج في الممرات الأنفية.

ويؤكد، أن مشروب الزعتر، مطهر طبيعي يساعد فى علاج التهابات الجهاز التنفسي وطرد البلغم وتهدئة السعال واحتقان الأنف، وكذلك شوربة البقوليات مثل شوربة العدس أو الفاصوليا أو الفول النابت التي تساعد على التخفيف من احتقان الجيوب الأنفية، ومحاربة العدوى والالتهابات، لاحتوائها على مضادات أكسدة طبيعية.