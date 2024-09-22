المشدد 3 سنوات لعاطل كسر شقة مواطن وسرقها بالشرابية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الشرابية.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل شقته بمنطقة الشرابية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب جرائم سرقة شقق المواطنين بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.