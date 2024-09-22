تحرير 10 مخالفات خلال حملة لمراقبة الأغذية بإهناسيا

في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابةوالتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن ،عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية إهناسيا بالمرور على 7 منشآت غذائية بمركز ومدينة إهناسيا، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لمخالفات عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بجانب إعدام 20 كجم مواد غذائية تالفة، فما تم ضبط إحدى المنشآت الغذائية تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة حيالها.