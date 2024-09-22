ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 10 مخالفات خلال حملة لمراقبة الأغذية بإهناسيا

جانب من حملة الصحة
جانب من حملة الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابةوالتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن ،عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية إهناسيا بالمرور على 7 منشآت غذائية بمركز ومدينة إهناسيا، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

 أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لمخالفات عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بجانب إعدام 20 كجم مواد غذائية تالفة، فما تم ضبط إحدى المنشآت الغذائية تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة حيالها.

الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف الاشتراطات الصحية ادارة الطب الوقائي بدون ترخيص المنشآت الغذائية حملات الرقابة مراقبة الأغذية مدينة اهناسيا