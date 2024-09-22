الاحتلال الإسرائيلي يشن 30 غارة على جنوب لبنان خلال 12 ساعة

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، إن بعد الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد نفذ حزب الله عملية نوعية غير مسبوقة من الجنوب اللبناني باتجاه موقع وقاعدة ومطار رامات ديفيد الذي تقع في منطقة حيفا.

وأضاف أن قاعدة عسكرية ومطار رامات ديفيد تعتبر من بين الأهداف الذي حددها حزب الله بعد رصدها ونشرها فيديو "الهدهد 3" الذي نشر في أواخر يونيو الماضي، وبالتالي نفذ حزب الله أولى تهديداته باستهداف القاعدة والمطار المهم والحيوي ويعتبر المطار الوحيد لجيش الاحتلال في المنطقة الشمالية.

وأكد، أن "حزب الله" أطلق وابل من الصواريخ على قاعدة ومطار رامات ديفيد، حيث استخدم ولأول مرة صواريخ جديدة من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وبعد ذلك بقليل نفذ "حزب الله" عملية جديدة اتجاه نفس الموقع وبالتالي هناك عشرات الصواريخ التي وصلت القاعدة العسكرية، لافتًا إلى أن هناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت عدة مناطق في الجنوب اللبناني في أكثر من 30 غارة جوية منذ الساعات الماضية.

وتأتي تلك الاعتداءات على الجانب الإسرائيلي ردًا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين.