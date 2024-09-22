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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

جمال عبدالرحيم: اليوم أحد الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ نقابة الصحفيين

جمال عبد الرحيم
جمال عبد الرحيم
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قال سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إن اليوم هو أحد الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ نقابة الصحفيين.

وأضاف عبد الرحيم، خلال كلمته بمؤتمر توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، أن  هذا اليوم سيذكره التاريخ وسيضاف لإنجازات مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأوضح أنه مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل كان لابد من تحويل النقابة لأسلوب جديد وطريقة جديدة تتناسب مع الظروف التي نعيشها حاليا في كافة النواحي، مشيرا إلى أنه طبقا لقانون النقابة لدينا نقابة فرعية واحدة فقط في الإسكندرية، والفترة المقبلة ستشهد فروع أخرى للنقابة في معظم المحافظات، وسيتم ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية.

جمال عبد الرحيم التحول الرقمي نقابة الصحفيين