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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركز خدمة ذوى الإعاقة بعين شمس يستقبل متدربين من جامعة اسلسكا

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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استقبل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس عددا من المتدربين من إحدى الجامعات الخاصة  والمؤسسات  الداعمة لذوي الاحتياجات البصرية لتدريب عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية على استخدام العصا البيضاء والتي تعتبر من الأدوات الهامة التي يستخدمها الأشخاص المكفوفون في الحركة والتنقل دون مساعد مبصر.

وكانت تلك المؤسسة  إطلاق أول برنامج تعليم مستمر في مصر في مجال الإعاقة البصرية وفق أحدث المعايير الدولية بالتعاون مع جامعتي أسلسكا مصر ووسترن ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تخريج أخصائيين محترفين مؤهلين للتعامل مع أشخاص لديهم إعاقة بصرية على المستويين التعليمي والاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدتهم للاختلاط والاندماج في المجتمع.

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