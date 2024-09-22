خلافات زوجية.. مشرف أمن ينهى حياته شنقًا بالجيزة

أقدم مشرف أمن بمستشفى خاص، على إنهاء حياته بطريقة مأساوية، بعد خلافات أسرية متكررة مع أسرته بمنطقة أوسيم بالجيزة.

مشرف أمن ينهي حياته شنقًا بأوسيم

وكشفت تحقيقات النيابة أن خلافات المجني عليه المستمرة مع زوجته كانت سببًا في أن يقدم الضحية على شنق نفسه في “ جنش” بالسقف داخل منزله.

وتناقش النيابة أسرة الضحية وزوجته لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا بوجود جثة لشخص متوفي داخل شقة بدائرة قسم شرطة أوسيم، وبالإنتقال والفحص عثر على جثة «علي. ع»، 40 سنة، مدلى من حبل من رقبته في جنش بالسقف، وتم إنزال الجثمان، وبعمل التحريات تبين قيامه بالتخلص من حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف، بسبب خلافات بينهما وبين زوجته.

وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.