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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا تعلن الطورائ فى 14 مقاطعة بسبب الفيضانات وإعصار بوريس

إسبانيا
إسبانيا
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أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة وإعصار بوريس، حيث أثر الضغط المنخفض على الأحوال الجوية، خاصة في شرق شبه الجزيرة وجزر البليار.

 وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا حدوث فيضانات مفاجئة في الأودية الجافة، كما تسببت الفيضانات في تعطيل حركة القطارات على خط سرقسطة-تيرويل-فالنسيا، ما دفع شركة رينفي إلى توفير حافلات لنقل الركاب بين المحطات. 

جزر البليار وضعت تحت تحذير برتقالي من العواصف، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 50 لترًا لكل متر مربع في الساعة، ورياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و120 كيلومترًا في الساعة في وسط وشرق أوروبا.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناتجة عن العاصفة إلى 23، بينما تستمر انقطاعات الكهرباء في عدة دول، فيما أكدت السلطات النمساوية وقوع حوادث نهب في المناطق المتضررة.

 

 

إعصار بوريس جزر البليار إسبانيا