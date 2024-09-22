محافظ أسيوط: تنظيم ندوات للمزارعين بالقرى والنجوع لتوعيتهم بمخاطر عملية الحرق

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الندوات واللقاءات مع المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية بالقرى والنجوع والمراكز لتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية خاصة مع تزامن موسم حصاد محصول الذرة وذلك للحد من تلوث الهواء الناتجة وتأثيرها على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية تشجيع المزارعين علي الاستفادة من هذه المخلفات اقتصادياً من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لسماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج"، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب وغيرها للتركيز على مكافحة "السحابة السوداء" بكافة الطرق الممكنة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنظيم ندوة توعوية للمزارعين بمقر الارشاد الزراعي بقرية دوينة التابعة لدائرة المركز بمشاركة لفيف من المزارعين وذلك بالتنسيق ومشاركة وإشراف كل من رئيس الوحدة المحلية لقرية دوينة ومدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ووكيل ادارة البيئة ومسئول الوحدة الزراعية بالقرية وعدد من مسئولي البيئة ورؤساء الجمعيات الزراعية وكبار المزارعين بدائرة بالمركز.

وتناولت الندوة توضيح المخاطر والأضرار الناتجة من الحرق للمخلفات الزراعية وتأثيرها على البيئة والصحة العامة وعدم استهلاك الأراضي فضلاً عن تعريفهم بطرق التخلص الآمن والاستفادة من المخلفات الزراعية بإعادة تدويرها بفرمها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" وتعريفهم بوجود مفارم في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية ويمكنهم استخدامها بأجر رمزي بالإضافة إلى تحذيرهم بتنفيذ العقوبات التي يتعرض لها المخالف الذي يقوم بعملية حرق المخلفات طبقاً للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.