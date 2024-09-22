الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب لكميات من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت اليوم /الأحد/ محاولتي تهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة طائرتين مسيرتين.

وقال المصدر - في بيان اليوم - إنه من خلال الرصد والمتابعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرات المسيرة وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتبين أنهما تحملان مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن الأردن واستقراره.