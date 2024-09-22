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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الروم الأرثوذكس بلبنان يدشن كنيسة جديدة بزحلة

ارشيف
ارشيف
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يستعد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر، لزيارة أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما في ٢٧ سبتمبر، حيث سيتم تدشين كنيسة سيدة الفرح ومتحف المتروبوليت نيفن صيقلي. 

وفي إطار التحضيرات لهذه الزيارة، عُقد مؤتمر صحفي في دار المطرانية في زحلة، برعاية المتروبوليت أنطونيوس (الصوري)، وحضور المتروبوليت نيفن صيقلي كممثل عن البطريرك لدى كنيسة روسيا. ألقت خلاله الدكتورة شفيقة كفوري كلمة رحبت فيها بالحضور، معبرة عن شكرها لكل اللجان المعنية بمتابعة هذا الحدث. وأكدت أن "هذا الحدث يمثل جوهرة إيمانية ستنشر عبق الإيمان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لتقول لنا: لا تخافوا".

كما تحدث الأب سيرافيم مخول، رئيس اللجنة الإعلامية وكاهن رعية القديس جاورجيوس زحلة حوش الأمراء، شاكراً الرب على عطاياه ونعمه التي تملأ أرض لبنان. قدم شرحاً مفصلاً عن زيارة البطريرك يوحنا العاشر، الذي سيصل إلى زحلة في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة ٢٧ أيلول، حيث سيستقبله الشعب المؤمن في ساحة الميدان. وستتبع الزيارة صلاة الشكر في كاتدرائية القديس نيقولاوس في حي الميدان، وسيختتم اليوم بلقاء مع المؤمنين.

أقباط أقباط الإرثوذكس