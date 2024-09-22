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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لتبشيرهم بمشروع جودة المياه.. محافظ أسوان يزور منازل عددا من أهالي أبو الريش (صور)

أهالي أبو الريش يشكرون
أهالي أبو الريش يشكرون محافظ أسوان لزيارته وتناوله الشاي
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وسط أجواء من حفاوة الإستقبال والترحاب من أهالى قرى أبو الريش باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، قدم الأهالى خالص شكرهم للمحافظ لحرصه على زيارتهم داخل منازلهم ، وتناول معهم المياه وكوباً من الشاى لبث الطمأنينة فى نفوسهم والتأكيد على جودة المياه فى منازلهم ، وأيضاً الإستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن باب مكتبه مفتوح لأى مواطن أسوانى ، ويحرص على الإستماع لأى مشاكل أو شكاوى جماهيرية حيث يتم تكليف المسئول المختص بسرعة التفاعل ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها لتوفير حياة كريمة لأبناء هذه المحافظة العريقة .

سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة لخزان أبو الريش

وأوضحأنه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة لخزان أبو الريش مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب ، وبالتوازى سيتم البدء فى إستكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى ، والمتوقفة منذ عام 2010 لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للإستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع ، كما يتم توافر الأطباء بوحدة طب أسرة أبو الريش على مدار اليوم للتعامل مع أى حالات مرضية ، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لهم على الوجه الأكمل .

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