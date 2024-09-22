تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، انتظام سير العملية التعليمية مع اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024 /2025 بجميع المدارس فى مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

محافظ مطروح: المدارس تستقبل 190 ألف طالبا وطالبة

وأوضح اللواء خالد شعيب، أن مدارس المحافظة سوف تستقبل ما يقرب من 190 ألف طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية تباعا خلال هذا الأسبوع، طبقا للجدول التنظيمى المعد؛ تنفيذا للكتاب الدورى الوزارى وحرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأشار محافظ مطروح إلى دخول 17 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة بإجمالى عدد 255 بتكلفة إجمالية نحو 180 مليون جنيه، والانتهاء من إجراء صيانة عاجلة وشاملة لعدد 28 مدرسة بمدن المحافظة وقراها، والعمل على تقليل الكثافات بالفصول لإتاحة الخدمة التعليمية اللائقة لابنائنا الطلاب.

محافظ مطروح يهنئ الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد



وهنأ المحافظ الطلاب وأولياء الأمور وجميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وإداريين بالمحافظة بالعام الدراسى الجديد متمنيا لهم عام دراسى موفق، موجها لمدير التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من حسن سير العملية التعليمية وانضباط جميع المدارس بمدن ومراكز المحافظة والتزام القائمين بالعملية التعليمية بالقرارات والتعليمات الوزارية فى هذا الشأن، مع متابعة رؤساء المدن والمراكز لمحيط المدارس ورفع أى إشغالات و تكثيف حملات النظافة للحفاظ على الشكل الحضاري، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

محافظ مطروح يتابع انتظام الدراسة بجميع الإدارات التعليمية

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