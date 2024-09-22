"المصرية للاقتصاد والإحصاء": الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص وامتلاك اقتصاد تنافسي

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة تسعى إلى قيام القطاع الخاص بدوره في المجتمع، فضلا عن امتلاك اقتصاد تنافسي يكون جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، لذلك اتبعت الدولة العديد من الإجراءات إلى جانب إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى كلفت الدولة تريليونات الجنيهات.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القطاع الخاص كان غير جاهزا لإعداد مثل تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، لذلك قامت الدولة بها فضلا عن مجموعة من المبادرات في مختلف القطاعات منها الاستثمارية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرات يتمثل في قيادة النشاط الاستثماري وطمأنة القطاع الخاص على العمل وليس بغرض التدخل.

وتابع، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لخلق اقتصاد تنافسي وتعزيز لدور القطاع الخاص تكاملية.