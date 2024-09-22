تجديد حبس سوداني قتل آخر داخل مطعم في مدينة نصر

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سوداني متهم بقتل آخر من ذات جنسيته داخل مطعم بمدينة نصر إثر خلافات سابقة بينهم 45 يوما على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا العثور علي بشخص متوفي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم، وتم تحديد مرتكب الواقعة عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم - يحمل جنسية إحدى الدول؛ وذلك لحدوث خلاف بينهما حال تواجد المتوفى بالمطعم، قام على إثرها العامل بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.