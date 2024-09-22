إجلاء 1500 شخص جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

أجلت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ 1500 شخص من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي تجتاح مناطق بجنوب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن السلطات أجلت المواطنين من ألف منزل في سبع مدن ومقاطعات تعاني من الأمطار ومخاطر الفيضانات ونقلتهم إلى ملاجئ مؤقتة حفاظا على سلامتهم.

وتابعت الشبكة أن الأمطار تسببت حتى الآن في غمر 170 منزلا وأكثر من مائة طريق و4116 هكتارا من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تدمير 162 مرفق عام.