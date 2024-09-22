جامعة حلوان تشارك في المؤتمر الأول لتفعيل القيادات الطلابية الرياضية

شارك طلاب جامعة حلوان، في المؤتمر الأول لتفعيل القيادات الطلابية من أعضاء اللجان الرياضية بالجامعات المصرية، والذي نظمه الاتحاد الرياضي تحت عنوان "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية" في جامعة قناة السويس.

جاءت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.