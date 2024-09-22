العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم

أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم ، وخصصت خط ساخن لتلقي طلب هذه الخدمة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم ، وذلك ضمن أنشطة وزاره العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ومع بدء تطبيق الخدمة ، تلقي مكتب القاهرة للتصديق علي المحررات الرسميه طلب من كل من المواطن أحمد محمد على حسن ٨٠ سنة ومقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة ،ومن المواطنة نيفين عبد الرزاق محمد وهي والدة مواطن من ذوي الهمم، وبعد التنسيق معهما

انتقلت سيارة التصديق المتنقل إلى محل اقامة المواطنين وتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي ،وقد لاقت الخدمة فور اطلاقها استحسان من كبار السن وأهلية ذوى الهمم علي هذه المبادرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.. والتي تساعد علي دمج هذه الفئات في المجتمع وتمكينهم من الخدمات المقدمة من الدولة.