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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين: مناقشة آليات التعاون لتحقيق الأمن الغذائي مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
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أجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات في ملف الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

كما أوضح ر وزير التموين أن الأجتماع يهدف إلى متابعة الجهود الكبيرة التي تبذلها جهات الدولة المختلفة في مجال التنمية الزراعية ومن أهمها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والمحاصيل الزيتية لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

ومن جهته أكد الدكتور بهاء الغنام على أهمية التعاون المشترك مع وزارة التموين والجهات المعنية مؤكدًا على خطة جهاز مستقبل مصر لزيادة استصلاح الرقعة الزراعية، مع التركيز على زيادة مساحات الأراضي الزراعية المخصصة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

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