خبير علاقات دولية: نتنياهو يزيد التصعيد كلما زار بلينكن المنطقة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تتخذ الحكمة سبيلًا خلال وساطتها بين إسرائيل وحماس لوقف العدوان على الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن مصر لديها أولويات تتمثل في وقف سيل نزيف الدم الفلسطيني رغم التعنت الإسرائيلي والتحديات إلى جانب الجنون أو ما يُعرف بـ«هيستريا الانتقام» والقتل الجماعي الذي تصيب الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يقود المنطقة للهاوية، خاصة كلما جاء وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن في زيارة للشرق الأوسط، إذ يزيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال في التصعيد، موضحا أن نتنياهو يريد إشعال المنطقة وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين.

وتابع، أن مصر وقفت كحائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي فشل المخطط الإسرائيلي المتعلق بتهجير الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة اليمين المتطرف بالإحباط واليأس.