محافظ أسوان يشيد بانتظام أبناء "أبو الريش" 100% من أول يوم دراسي

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى ، والذى يضم 1074 طالب وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية داخل 31 فصل دراسى .

وأثناء جولته برفقه المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والقيادات التنفيذية والتعليمية ، حرص المحافظ على تناول كوب المياه من الحنفيات داخل مجمع المدارس للتأكد على سلامتها وجودتها ، مشيداً بحرص أولياء الأمور والأسر على إنتظام أبناؤهم من اليوم الأول للدراسة ، علاوة على المستوى الراقى والنموذجى داخل المجمع المدرسى ، ومستوى النظافة المتميز به .

كما قام الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع الشنط المدرسية على أبناؤه الطلاب فى لفتة طيبة لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة فى نفوسهم وتشجيعهم للتحصيل الدراسى ، موجهاً بتكثيف الجهود ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بشكل يومى داخل وخارج المدارس التى يصل عددها إلى 1519 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، وتضم 409 ألف و 947 طالب وطالبة فى 10 ألاف و 600 فصل دراسى .

وكلف محافظ أسوان بأهمية توفير وتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لجذب الطلاب ، وتحفيزهم للإنتظام على مدار العام الدراسى ، وخاصة فى ظل إرتباط ذلك بأعمال السنة وفقاً للإجراءات الأخيرة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف .

تكثيف التوعية لكيفية الوقاية من أى أمراض

مشدداً إلى ضرورة تكثيف التوعية لأبنائنا الطلاب بأسلوب التعامل مع مختلف الأمراض ، وكيفية الوقاية منها ، والإجراءات الصحية السليمة التى يجب إتباعها فى حالة التعرض للإصابة بأى مرض للحد من تداعياته وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

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