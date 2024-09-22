ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي "الأونروا" في مخيم الجلزون شمال رام الله

الأونروا
الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب اليوم/ الأحد/ العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.
وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة.
 

الأونروا مخيم الجلزون شمال رام الله