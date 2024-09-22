الأمطار تغرق الخيام.. نازحو قطاع غزة يعيشون مأساة مركبة

قال يوسف أبو كويك، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك مأساة مركبة يعيشها نازحون في قطاع غزة الذين يعيشون تحت وطأة الحرب.

وأضاف: أنه صباح اليوم سقطت الأمطار لتعلن بدء فصل الخريف، حيث غرقت الخيام في مناطق مواصي خان يونس وفي المناطق الغربية أيضا من دير البلح، حيث هطلت الأمطار على هاتين المنطقتين، وهما من المناطق التي تتواجد بها عشرات الآلاف من الخيام التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي مناطق مأوى آمنة.

وتابع: كان هناك تحذيرات تتعلق بأن هناك قرابة 100 ألف خيمة مهترئة بُنيت من الأخشاب والبلاستيك والنايلون بحاجة إلى إعادة ترميم، وأن الاحتلال الإسرائيلي يحظر توريد الخيام التي يحتاجها الفلسطينيون، وكذلك ربما الشوادر المخصصة لإقامة الخيام، ولكن الواقع يزداد سوءًا داخل الخيام مع وصول الأمطار على مدينتي خان يونس ودير البلح.