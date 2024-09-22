المنوفية تستعد لتدشين المبادرة الرئاسية "صحة وطن"

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس لجنة تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والوفد المرافق له ، تأتي هذه الزيارة علي هامش تدشين المبادرة الرئاسية " صحة وطن " بتنظيم قافلة طبية شاملة خلال الفترة من 22 وحتي 26 سبتمبر الجاري بمركز ومدينة تلا وفق البروتوكول الموقع بين الاتحاد العام للجمعيات ووزارة الصحة والسكان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة الانسان.

حيث رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مشيراً الي أهمية دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية وتعاونه المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولاً لمجتمع صحي، وأكد المحافظ على دعمه الكامل والتعاون المثمر مع مختلف الجهات والمؤسسات لتقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتلبية مطالبهم كون الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة ومستهدفات التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن المبادرة الطبية تأتي في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بصحة المواطن وتستهدف تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ، ودعم صحة المرأة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة ، خدمات مبادرة 100يوم صحة " ، فضلاً عن القيام بالتوعية ضد الأمراض وكيفية الوقاية منها وذلك بهدف الوصول الى كافة فئات المجتمع وتقديم الخدمات الصحية وتحقيق المستهدف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلي والتنموي في خدمة المجتمع والمواطنين للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة.