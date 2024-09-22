"الصحة": أخذنا عينات أكثر من 103 محطات شرب بأسوان.. ولا تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي بها

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات الأوضاع الصحية في محافظة أسوان، قائلا: "الإبلاغ عن النزلات المعوية حدث في قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة منها، وبداية من 11 سبتمبر 2024 تلاحظ لدى أجهزة الرصد وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن هناك زيادة في معدلات الإبلاغ والتردد على المستشفيات لحالات النزلات المعوية التي تعاني من غثيان وقيء وإسهال".

وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "بعد إبلاغ وزير الصحة بهذه الزيادة، كلف نائبه مع فريق من الطب الوقائي بالتوجه إلى محافظة أسوان لمتابعة الوضع بشكل ميداني، وتم التنسيق مع المحافظ واللواء إسماعيل كمال بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "هذا الفريق تحرك على عدة محاور، الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب وتم أخذ عينات من أكثر من 103 محطات شرب بالمحافظة، وجاءت العينات كلها تؤكد عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي، وبالتعاون مع شركة المياه بدأنا في أخذ عينات من أماكن التوزيع في منازل المصابين، والمحور الثاني، تم التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي العلاج المناسب، والمحور الثالث هو المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام، لأن هذه الأعراض غالبا ترتبط بتلوث وتنتقل بالماء والطعام".



وواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: "عندما مررنا على الـ3 مستشفيات، وجدنا أن من إجمالي الذين ترددوا على المستشفيات تم حجز 128 حالة خرج منهم حتى الأمس 22 حالة، وتم المرور على 163 منزل وتم الاطمئنان على الوضع الصحي، ونتائج العينات التي تم سحبها من المنازل ستظهر خلال 48 ساعة، والعينات التي تحليلها من الأطعمة أفادت بوجود طعام ملوث وبعض أنواع البكتيريا تسبب نزلات معوية، وخلال الـ48 ساعة ستظهر كل النتائج المعملية التي سنعلن عنها".



وأكد، أنّ الأمور تتحسن خلال الـ3 أيام الماضية، إذ قلت معدلات الإبلاغ، وما ذكرته منظمة الصحة العالمية عن حالات النزلات المعوية هو أن أكثر من 80% من الحالات لا تحتاج إلى دخول المستشفيات وتتلقى العلاج من المنزل.