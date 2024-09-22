أستاذ علم اجتماع: يجب على الآباء والأمهات تأهيل أبنائهم قبل الدراسة بحوالي أسبوع

أكدت الدكتور أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية تأهيل الآباء والأمهات لأبنائهم قبل الدخول إلى المدارس، مشيرة إلى أن مصر تضم 40 مليون طفل من السُكان تتراوح أعمارهم من عمر عام حتى 18 عام، أي مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف «شمس»، خلال حوراها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»،عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأطفال في هذه الأعمار تعد ثروة بشرية قوية للغاية لأي مجتمع، مشيرة إلى أن الدراسة تعد بداية جديدة للطفل خاصة الذي يلتحق في بالصف الأول الابتدائي أو الحضانة، إذ يحتاج إلى ما يسمى بـ«الفطام النفسي» نظرا أنه يعتاد نظام معين في حياته يستيقط في ساعات متأخرة ولا يوجد أي ضوابط لسلوكياته.

وتابعت: «يجب على الآباء والأمهات تأهيل أبنائهم قبل الدراسة بحوالي أسبوع أو 10 أيام حتى يصاب بصدمة بأول يوم دراسة، نظرا أنه ابتعد عن الأجواء المألوفة بالنسبة له في المكان الذي يحبه «المنزل»».