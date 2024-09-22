وكيل تعليم الجيزة يتفقد عددا من مدارس الهرم وكرداسة.. صور

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عددا من مدارس إدارتى الهرم وكرداسة التعليمية.

حيث استهل جولته التفقدية بزيارة إدارة الهرم التعليمية حيث كان في استقباله خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة، ومديرو المراحل التعليمية بالإدارة وتابع مدارس دكتور محمود عمر الثانوية بنات، ومدرسة الأهرام للتعليم الأساسي.

وفى إطار زيارته فقد توجه إلى إدارة كرداسة التعليمية، وكان في استقباله نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة، حيث تابع مدارس امجاد للتعليم الاساسى ، ناهيا الثانوية المشتركة ، ناهيا الاعدادية الحديثة بنات .

خلال جولته تابع وكيل الوزارة، الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليا وخارجيا وكذلك المعامل وغرف العزل وحجرة المكتبات كما اطمأن علي استلام الكتب وعلي تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة

علي أرض الواقع .



كما قام بالتحاور مع الطلاب بعد تهنئتهم بالعام الدراسى الجديد وأوصاهم بالاهتمام بالعلم منذ اللحظة الأولى من بدء الدراسة وحسن التعامل فيما بينهم واحترام المعلمين والالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة ومقدرات الوطن .

كما أوصى بالاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب .

كما وجه بتوزيع الكتب المدرسية مع المرونة في تحصيل المصروفات الدراسية

واستمع لاراء المعلمين في خطة العمل هذا العام وشجعهم علي بذل الجهد في الوصول بأبنائنا الي أرقي مستوي في التعليم

ووجه بالمتابعات الميدانية منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسى وعدم تواجد القيادات بالمكاتب.

ونوه إلى تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية وأوصى بحسن التعامل مع أولياء الأمور وتخصيص يوم أسبوعيا لاستقبالهم والاستماع إلى مشكلاتهم