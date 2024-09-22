عودة الدراسة.. المرور يكثف من خدماته بمحيط المدارس والجامعات

واصلت الإدارة العامة المرور استعداداتها المكثفة تزامنًا مع عودة العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث نشرت الإدارة الخدمات المرورية على الطرق السريعة، لتأمين رحلات المواطنين والطلاب على المحاور الرابطة بين المحافظات على مدار اليوم.

كما واصلت إدارات المرور نشر الخدمات والأفراد بمحيط الجامعات والمدارس والطرق المؤدية إليها، وذلك لتفادي حدوث أى كثافات مرورية بها، تزامنًا مع أوقات الذروة من اليوم فى أوقات الدخول والخروج للطلاب والعاملين، مع تكثيف التواجد المروري بنطاق المدارس والجامعات لضبط المخالفات المرورية.

ونشرت المرور الأوناش وسيارات الإغاثة، لرفع حالات الانتظار الخاطئ التي تؤثر على عملية دخول وخروج الطلاب، بالتنسيق مع مسئولي المدارس الواقعة بنطاق كل قطاع لتعيين خطوط سير معلومة للأتوبيسات التابعة لها، وتخصيص أماكن انتظار لها بعيدًا عن نهر الطريق، بما لا يؤثر على الحركة المرورية.

حملات مرورية

كما واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضًا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، كما وضعت أرقامًا للإستغاثة والإبلاغ عن حوادث الطرق، وتصل الإغاثة لمساعدة قائدي المركبات في حالة الحوادث أو وجود أعطال أو أي مشاكل علي الطرق، والأرقام هي: - رقم 01221110000 - رقم 136 - رقم 144 - رقم 01155554444 - رقم 01205344444

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.