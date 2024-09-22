ضبط 3 طن و855 كيلو مواد غذائية و11 ألف لتر مواد بترولية مجهولة المصدر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها الاشتراطات التموينية ومراجعة ترخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت الرقابة التموينية بالمديرية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وعاطف مرقص ومحمد قورة المفتشين بالمديرية الاشتراك مع حملة قطاع وسط ومصطفى الشحات ومجدي فرج وأبوطالب صلاح الدين للعمل بناحية مركز أبوحماد حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية العزازي أبوحماد عبارة عن محل لتجارة الأعلاف والأسمدة الكيماوية تم ضبط 2940 لتر زيت طعام مجهول المصدر + 640 كجم سكر مجهول المصدر + 2680 كجم أرز وتم تحرير محضر برقم 16692 لسنة 2024 جنح أبو حماد.

كما تم ضبط 3 محطات بنزين غير مرخصة بناحية الملاك أبوحماد وتم التحفظ على كمية قدرها 7000 لتر سولار + كمية قدرها 4000 لتر بنزين 80 وتحررت المحاضر الأتية ضد الثلاث محطات برقم 16693 و 16694 و16695 جنح أبو حماد .

كما تم ضبط محل لتجارة الأعلاف والسلع الغذائية بناحية الملاك أبوحماد وتم ضبط 535 كجم أرز مجهول المصدر و 15 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية زنة الشيكارة 50 كيلوجرام بكمية قدرها 750 كيلوجرام وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 16696 جنح أبو حماد.