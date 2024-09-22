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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس سابق للموساد: حكومة نتنياهو كانت تدرك أن الغارات قد تقتل المختطفين بغزة

رئيس الموساد الإسرائيلي
رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو
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قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو أن حكومة نتنياهو كانت تعرف أن كل غارة جوية يمكن أن تقتل المختطفين، ولم يزعجها ذلك.

و أضاف باردو في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد "(إسرائيل) أن إسرائيل اختارت الانتقام وكانت تعلم أنه لا يمكن تحرير كل المختطفين بعمل عسكري.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت في الخامس عشر من الشهر الجاري بأن الجيش أبلغ عائلات 3 أسرى إسرائيليين بمسؤوليته عن مقتلهم يوم 14 ديسمبر الماضي.

 وقال بيان لجيش الاحتلال إن الأسرى الثلاثة هم الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزر والإسرائيلي إيلا توليدانو. 

وذكر تحقيق لجيش الاحتلال أن الأسرى الثلاثة كانوا محتجزين بنفق في جباليا شمالي قطاع غزة، وقد قتلوا جراء استنشاق الغاز الذي انتشر في النفق بسبب غارات الجيش.

 

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