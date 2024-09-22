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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عاصمة النرويج تستضيف معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية»

العاصمة النرويجية
العاصمة النرويجية أوسلو
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عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «عاصمة النرويج تستضيف معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية»».

وأفاد التقرير: «في حدث ثقافي بارز، احتفلت العاصمة النرويجية أوسلو بمعرض فني استثنائي يسلط الضوء على أحد أبرز المعالم المعمارية والثقافية في مصر، ألا وهو مكتبة الإسكندرية الجديدة».

وأضاف: «حيث افتتح معرض الناس ومكتبة الإسكندرية يوم 12 من سبتمبر 2024 فعالياته، والذي يقدم للجمهور العالمي لمحة شاملة عن الدور المحوري التي تلعبه المكتبة في الحياة الثقافية والاجتماعية بمصر والعالم العربي».

وتابع التقرير: «ويأتي هذا المعرض الفريد من نوعه ليكشف عن الجانب الهام لمكتبة الإسكندرية ويبرز تأثيرها العميق على حياة الأفراد  والمجتمعات من خلال مجموعة غنية من الروايات الشخصية والصور الفوتوغرافية والمقابلات، كما يستعرض قصصا ملهمة لأشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات وكيف ساهمت المكتبة في تشكيل رؤيتهم للعالم وتشكيل مهاراتهم وقدراتهم».

عاصمة النرويج معرض الناس ومكتبة الإسكندرية أوسلو مكتبة الإسكندرية الجديدة