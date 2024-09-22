كاتب صحفي عن هشام سليم: دخل الفن بالصدفة.. وفاتن حمامة السبب

قال الكاتب الصحفي أشرف شرف، إن الفنان الراحل هشام سليم دخل مجال الفن صدفة بحتة، إذ كانت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة صديقة والده الكابتن الراحل صالح سليم حينها بصورة مقربة، وهي من عرضت عليه تمثيل ابنه هشام معها، وجاءت الفكرة من فيلم «إمبراطورية م».

هشام سليم في فيلم امبراطورية م

وأضاف «شرف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مخرج فيلم «إمبراطورية م» كان دائم الشكوى من الفنان الراحل هشام سليم، إذ كان يقول عليه: «ده جاي يلعب كورة مش جاي يمثل»، لافتا إلى أن هشام سليم خلال تلك الفترة كان يبلغ 14 عاما تقريبا، وكان يحب لعب الكورة أكثر من التمثيل في هذا الوقت.

وتابع: «هشام سليم بدأ يركز في التمثيل عندما شعر بكونه بدأ يحقق نجاحات في هذا المجال، لذلك ترك لعب كورة القدم»، مستطردا أن «سليم» على المستوى الإنساني صاحب خلق نبيل للغاية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه من الأدوار التي قام بها الراحل هشام سليم ولا أحد يعلم عنها شيئا كونه قدم دور الزعيم الوطني الخالد مصطفى كامل في فيلم تسجيلي.