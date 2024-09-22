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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. حفل رابح صقر بالسعودية

رابح صقر
رابح صقر
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يحيي الفنان رابح صقر اليوم الأحد حفلا غنائيا بالتزامن مع قرب الاحتفال بالعيد الوطني السعودي وذلك في الرياض على مسرح أرينا محمد عبده.

ومن المنتظر أن يقدم رابح صقر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتحتفى المملكة العربية السعودية بعيدها الوطنى الـ 94 الذي يوافق غدا الإثنين، من خلال العديد من الفعاليات الثقافية.

يشار إلى أن رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد يوم 12 من ديسمبر الماضي، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023. 

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر. 

اليوم حفل رابح صقر العيد الوطني