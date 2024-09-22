جيش الاحتلال: قصفنا منصات إطلاق ومنشآت عسكرية بجنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد انه قصف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله -بينها منصات إطلاق ومنشآت عسكرية- في جنوب لبنان.

واضاف الاحتلال أنه اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق، ولم تقع إصابات أو أضرار.

فيما استهدف حزب الله اللبناني، قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردًا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين، كما قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.



