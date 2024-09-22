تغيب مجدي شطة عن جلسة محاكمته في قضية المخدرات

تغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة، عن حضور جلسة محاكمته، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، بينما حضر المتهم الآخر ويدعى “ محمد.و” ويعمل "ميكانيكي".

وأحالت جهات التحقيق، مجدي شطة، مؤدي المهرجانات إلى المحكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بعد القبض عليه بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.

حملت القضية رقم رقم 10559 لسنة 2024جنايات المرج، وأسندت النيابة العامة للمتهم مجدي شطة، إحراز التعاطي جوهراً مخدراً Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً الامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "فينيئيل امين".

ووجهت النيابة العامة للمتهم “محمد. و” ميكانيكي، في القضية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق و أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من دورية تابعة للقسم باستيقاف سيارة لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة.