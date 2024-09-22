فيديو| نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد.. تعرف عليها

قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، نصائح للطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، من أجل فهم المناهج الجديدة والتحصيل الدراسي التي ستطبقها الوزارة مع بداية العام الجديد.

وقال “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن دور الأسرة مهم خاصة مع الأطفال صغار السن، ونصح أولياء الأمور بالانتهاء من التحضيرات المادية للعام الدراسي، وتوفير متطلبات الدراسة، وتشجيع الطالب على الحضور والمشاركة في الأنشطة اليومية بالمدرسة.

وأكد أن الأنشطة تخضع لتقييم الدرجات وعليها عقوبات أيضًا عند عدم المشاركة، مشيرًا، إلى وجود سلسلة من العقوبات على الطالب غير الملتزم تبدأ شفويًا ثم استدعاء ولي الأمر وهكذا، وتحضير الطالب ليكون جاهزا لاستقبال المعلومات من أول يوم.

وذكر، أن المناهج التعليمية الجديدة أصبحت أكثر ازدحامًا، لذا على الطالب متابعة دروسه أولا بأول، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مواعيد النوم، إذ إنه على الأسرة الالتزام بمواعيد نوم معينة ما لم يكن هناك ضرورة للسهر، لافتًا، إلى أنّ الأسرة عليها تهيئة الطالب نفسيًا وذهنيًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أن تهيئة الطالب ذهنيًا تتم من خلال إعطاء الطالب فكرة عامة عن المناهج التي ستدرس خلال العام من مكوناتها وموضوعاتها، إذ إنه يعمل على خلق حالة من التهيؤ الذهني.