رئيس مدينة الغردقة يتابع خط سير الأتوبيسات الجديدة

تفقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم، خط سير الاتوبيسات الجديدة في أول يوم عمل لها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك، للتأكد من خروجها في المواعيد المحددة وطبقا لخطوط السير المعلن عنها على أن تعمل طوال اليوم وذلك لمنع التكدس والازدحام بالشوارع وضمان توفير وسيلة آمنة لابنائنا الطلبة للذهاب إلى مدارسهم وكلياتهم .

وأكد رئيس المدينة على مدير المواقف بمتابعة خطوط السير أول بأول والتأكد من توفير سيارات لجميع الخطوط وخاصة التي عليها تكدس .

ياتي هذا في إطار توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر بتوفير وسائل مواصلات آمنة لأبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد