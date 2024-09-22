مبادرة بكرة بينا: نساعد فى تحقيق أهداف "بداية جديد" بالتعليم والتدريب

قال الدكتور سمير أبو ريا، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا"، إن المبادرة تم تنفيذها فى محافظتى شمال سيناء ومطروح، وهى تساعد فى تحقيق أهداف مبادرة "بداية جديد" من خلال عدة طرق منها التعليم والتدريب، حيث إن المبادرة تؤدى برامج تدريبية للمعلمين تهدف للتطوير المهارات البشرية.

وأضاف سمير أبو ريا، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تؤدى لنشر الوعى حول أهمية التنمية البشرية من خلال تنفيذ بعض الورش التوعوية لأولياء الأمور حول التربية الإيجابية، وتعزي الهوية والإنتماء، والمشاركة والتعاون.

اوضح أبو ريا، أنه يتم استهداف 100 طفل من خلال معسكر ويتم تقسيمهم لمجموعات، ويتم تنفيذ جميع الأنشطة من خلال المعسكر وهى عن القيم والسلوكيات والتطورع ومهارات حياتية والمشاركة والتعاون والقدوة، وأنشطة رياضية لدعم حقوق الطفل.