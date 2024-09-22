مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 57 مرة خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلجرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و49 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 168 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.