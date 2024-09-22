لماذا غاب علي معلول عن تتويج الأهلي بدرع الدوري؟

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 04:32 ص

غاب النجم الدولي التونسي علي معلول عن احتفالية تسلم المارد الأحمر درع الدوري المصري عقب مباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

علي معلول

كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب غياب علي معلول عن حضور الاحتفالية، قائلا: «علي معلول لم يحضر الاحتفالات الخاصة بالتتويج بالدوري ولكن كان بتوصية من الجهاز الطبي للنادي الأهلي في ظل معاناته من الإصابة بوتر أكيلس خوفا عليه من تفاقم إصابته».

وتابع المصدر في تصريحات صحفية: «كريم فؤاد أيضا غاب عن الاحتفالات بقرار من الجهاز الطبي والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي».

مدحت شلبي يكشف سبب غياب علي معلول

كما صرح الإعلامي مدحت شلبي عن مفاجأة بشأن سبب غياب التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مراسم تتويج الفريق بدرع الدوري.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «mbc مصر»: «علي معلول، لم يتواجد أثناء استلام النادي الأهلي درع بطولة الدوري الممتاز عقب مباراة جورماهيا الكيني».

مدحت شلبي: علي معلول «زعلان»

وأضاف: «علي معلول، لم يتواجد أثناء مراسم استلام درع الدوري، لأنه قطعًا زعلان، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق»، موضحًا: «الأهلي لم يقيد على معلول، في قائمته بسبب وجود 4 لاعبين أجانب في الفريق وكولر، يرغب في ضم مهاجم أجنبي».

وتابع: «علي معلول، يمر بمرحلة تفكير وعدم وضوح الرؤية بالنسبة له ووارد أن يرحل عن الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأتم: «كنت أتمنى يا على، إن إحنا نشوفك النهاردة مع زملائك لأنك واحد من أهم اللاعبين في السنوات الأخيرة في النادي الأهلي، ولك أيادي بيضاء في فوز الأهلي بالبطولات».

غياب معلول عن حفل تتويج الأهلي

وكانت بعض الأنباء قد أكدت أن غياب معلول عن حفل تتويج الأهلي جاء بسبب غضبه بعد عدم قيده في القائمة الأفريقية ووجود 4 لاعبين جدد في مركز ما يعني عدم مشاركته مع الأهلي مستقبلا.

ويغيب علي معلول عن الأهلي منذ مايو الماضي بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

تتويج الأهلي بدرع الدوري

وكرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، متأهلاً إلى دور المجموعات.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تسلم درع الدوري المصري، أمس السبت، في احتفالية خاصة بعد مباراة جورماهيا الكيني التي حسمها بثلاثية وحجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.