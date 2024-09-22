القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان نحو أهداف عسكرية إسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من الجنوب اللبناني نحو أهداف عسكرية في إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الجليل الأعلى وجنوب حيفا، مما يمثل تصعيدًا جديدًا على جبهة الحدود اللبنانية.

كما استهداف الحزب قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات من صواريخ فادي 1 وفادي 2، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين في المناطق اللبنانية.