وزير الدفاع الأوكراني يحدد حجم النفقات العسكرية لبلاده

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أن أوكرانيا تنفق أكثر من 150 مليار دولار على تسليح وتجهيز قواتها المسلحة.

وقال عميروف في حديث لقناة "الرادا" الأوكرانية، السبت: "ننفق من ميزانيتنا أكثر من 150 مليار دولار، نحصل عليها من شركائنا، ونحتاج إلى المزيد من الأموال لتزداد قدراتنا كثيرا".

وتابع: "سنحتاج إلى الاستثمارات، ونقول لشركائنا إننا سنقيم الإنتاج المشترك وسنوقع عقودا لفترات ال 3 أو 5 أو 10 سنوات، وسنطور السوق معكم لنكون قادرين على التصدير".

ولم يحدد عميروف الفترة الزمنية التي ينفق خلالها هذا المبلغ.

وكان الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قد وقع مشروع القانون حول التعديلات على قانون الميزانية الأوكرانية للعام المقبل، وهو ينص على زيادة النفقات بمقدار 500 مليار هريفنا (أكثر من 12 مليار دولار)، بما فيها 495 مليارا (11.9 مليار دولار) من النفقات العسكرية.